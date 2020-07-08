Житель Твери ответит перед судом за сбыт в Петербурге фальшивых купюр

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Твери. Он ответит перед судом за сбыт фальшивых денег.

По данным следствия, мужчина весной текущего года, находясь в Москве, обнаружил сумку с 50 поддельными купюрами номиналом 5 тыс. рублей, после чего решил сбыть банкноты в Петербурге.

Как сообщили на сайте прокуратуры, в Сети обвиняемый находил желающих приобрести подделки, получая за каждую половину ее стоимости. Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

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