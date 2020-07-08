Петербуржец ответит перед судом за хранение боеприпасов, найденных у мусорки

Петербуржец ответит перед судом за хранение боеприпасов, найденных у мусорки
Мужчина ответит перед судом. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Кировского направила в суд уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Местный житель нашел их у мусорных баков в конце весны.

По данным следствия, мужчина, находясь рядом с домом №19 по улице Новостроев, нашел возле мусорки 19 патронов калибра 7,62 мм, произведенные на «Тульском патронном заводе».

Как сообщили на сайте прокуратуры Петербурга, во время личного досмотра боеприпасы были изъяты.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

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