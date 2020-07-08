Певицу Елку признали артистом десятилетия

Артистка поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении всей карьеры.

Певица Елка выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию с наградой от музыкального портала TopHit. Звезду признали артистом десятилетия – ее песни на радио звучали более 19,8 миллионов раз, что является рекордом для России. Для певицы новость стала неожиданностью, и она поблагодарила не только слушателей, но и свою команду, без которой она себя не представляет. Елка считает, что именно люди являются крепость и огранкой для артиста.

«Так что по факту, артист десятилетия — это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма»,

— написала Елка.

Поклонники поздравляют артистку и пишут, что она, как никто, заслужила награды. Они надеются услышать от Елки новых хитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим впервые появилась в социальных сетях после долгой реабилитации.