Историк Соколов мог сбежать во Францию после смерти Ещенко

Подозреваемый в убийстве, возможно, хотел избежать правосудия.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Историка Олега Соколова, которого обвиняют в громком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заподозрили в попытке сбежать во Францию после инцидента. Адвокат семьи убитой девушки заявил, что Соколов звонил в посольство Франции в Москве – возможно, он хотел скрыться в другой стране от уголовного преследования, так как он является кавалером ордена Почетного легиона.

Соколов никак не прокомментировал свои звонки в посольство, так что суд принял ходатайство адвоката. Ожидается, что в скором времени будут предоставлены аудиозаписи звонков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллега Соколова рассказал, как он вел себя после убийства Ещенко. Кроме усталости ничего обычного в поведении историка Вербовой не заметил.