В честь победы «Зенита» зажгли Ростральные колонны и прогремел салют

Город поздравил свою команду с чемпионством.

Сегодня, 8 июля, состоялась торжественная церемония награждения «Зенита» – команде удалось досрочно заполучить титул, так как разрыв по очкам был слишком большим. Футболистов приехал поздравить губернатор города Александр Беглов, который на «Газпром Арене» вручил им золотые медали. Затем в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют, а в честь клуба также зажгли Ростральные колонны.

Напоминаем, что о победе «Зенита» стало ясно еще несколько дней назад после матча с «Краснодаром». В эту среду команда подтвердила свой чемпионский титул, победив «Сочи» со счетом 2:1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак не знает, сможет ли клуб кого-то привезти в Петербург. Главный тренер отметил, что сейчас не самая простая экономическая ситуация.