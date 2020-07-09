Открытие трех новых торговых центров в Петербурге могут отложить на полгода

Во втором квартале текущего года доля работающих арендаторов в городских ТЦ снизилась до 25-40%. Фото: pixabay.com

Во втором квартале текущего года доля работающих арендаторов в городских ТЦ снизилась до 25-40%. Фото: pixabay.com

В Северной столице могут на шесть месяцев перенести открытие трех торговых центров. Развитие ситуации будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Возможный перенос открытия касается мебельного центра «Кубатура», который должен разместиться во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, аутлета Outlet Village Pulkovo в Пушкинском районе города, а также «Спутника» в Невском районе. Об этом в среду, 8 июля, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные консалтинговой компании Colliers International.

На работу торговых центров сейчас, безусловно, крайне сильное влияние оказывает эпидобстановка. Так, во втором квартале текущего года доля работающих арендаторов в городских ТЦ снизилась до 25-40%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 июля в Северной столице могут вернуться к привычному режиму работы кафе и рестораны.