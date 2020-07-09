На Курилах жестко приземлился самолет авиакомпании «Аврора»

Ранним утром в четверг, 9 июля, пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» жестко приземлился в аэропорту Менделеево на острове Кунашир в Сахалинской области.

Кунашир — один из островов Большой Курильской гряды. В местном аэропорту Менделеево ранним утром 9 июля пассажирский самолет, разворачиваясь, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэрию Южно-Курильского района.

Находившихся в салоне воздушного судна людей оперативно эвакуировали. По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту и что стало причиной потери управления самолетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на борту лайнера, летящего из Берлина в Афины, произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.