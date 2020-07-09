В Паттайе в гест-хаусе нашли мертвого россиянина

В съемной квартире на таиландском курорте Паттайя было найдено тело российского туриста. На следующий день он должен был вывозным рейсом отправляться на родину.

Погибшему, личные данные которого не раскрываются, было 45 лет. В комнате, где обнаружили тело, не выявили следов борьбы или присутствия посторонних: возможно, мужчина погиб от собственных действий. Об этом четверг, 9 июля, пишет местный портал The Pattaya News.

Владелица гест-хауса, в котором проживал россиянин, рассказала, что он, несмотря на билет домой и истёкшую визу, не хотел возвращаться в Россию и находился в растерянности, не зная, как поступить. Точная причина его смерти, тем не менее, пока неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таиланде гражданку России считают виновной в убийстве маленькой дочери.