Клещи атакуют жителей Ленобласти: уже 3,5 тысячи пострадавших

Клещи атакуют жителей Ленобласти: уже 3,5 тысячи пострадавших
В Ленобласти активизировались клещи. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области подтверждено 3448 случаев укусов членистоногих. Около трети из этих случаев зафиксировано у детей.

Не обошлось и без последствий, ведь клещи переносят тяжелые заболевания. Укусы принесли некоторым жителям 47 региона боррелиоз и энцефалит. Об этом сообщает Роспотребнадзор Ленинградской области.

Наиболее активны клещи были в Тихвинском районе. На него пришлось 705 случаев укусов. Далее следует Подпорожский район. В нем пострадало 398 ленинградцев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Бокситогорский район. Здесь покусали 318 человек.

Клещевой энцефалит диагностировали у жителя Гатчинского района, а боррелиоз обнаружили у жителей Тихвинского и Сланцевских районов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы районы Ленобласти, где чаще всего кусают клещи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть роспотребнадзор по ленобласти укусы клещей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге началось строительство второго корпуса Госпиталя для ветеранов войн
В коммерческих МРЭО Петербурга проходят обыски
Мусорные полигоны могут исчезнуть из Ленобласти через 3 года
Клещи атакуют жителей Ленобласти: уже 3,5 тысячи пострадавших
На Ростральную колонну забрался любитель экстрима
Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля
Эксперты: закрытие маленьких баров приведет к росту аренды и пьянству в парадных
ИКЕА вновь начнет работу в Ленобласти с 13 июля