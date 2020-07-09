У Zara на Невском исчезла километровая очередь

У Zara на Невском исчезла километровая очередь
У магазина Zara на Невском перестали выстраиваться очереди. Фото: АБН

У магазина Zara на Невском проспекте в Петербурге перестали собираться огромные очереди. На непривычно пустую улицу обратили внимание прохожие.

После снятия коронавирусных ограничений у Zara и других магазинов каждый день собирались очереди длинной в несколько километров. Люди приходили, потому что им было нечего носить, из любопытства и ради приятных скидок.

Почти месяц спустя очереди рассосались. Днем 9 июня у магазина стоят единицы, пишет АБН. Завершился ажиотаж или это временная передышка, станет ясно позднее.

Аналогичные очереди также собирались у H&M на Площади Восстания, у «Золотого яблока» в Невском центре» и у одного из магазинов в Купчино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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