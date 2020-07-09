У Zara на Невском исчезла километровая очередь

У магазина Zara на Невском проспекте в Петербурге перестали собираться огромные очереди. На непривычно пустую улицу обратили внимание прохожие.

После снятия коронавирусных ограничений у Zara и других магазинов каждый день собирались очереди длинной в несколько километров. Люди приходили, потому что им было нечего носить, из любопытства и ради приятных скидок.

Почти месяц спустя очереди рассосались. Днем 9 июня у магазина стоят единицы, пишет АБН. Завершился ажиотаж или это временная передышка, станет ясно позднее.

Аналогичные очереди также собирались у H&M на Площади Восстания, у «Золотого яблока» в Невском центре» и у одного из магазинов в Купчино.