Вместо заказа петербурженка получила от Wildberries мусор и отходы

Жительница Петербурга пожаловалась на интернет-магазин Wildberries. Вместо заказа она получила коробку мусора и пищевых отходов.

Женщина заказала детский чемоданчик для дочери, но ей пришел совсем другой заказ. В коробке лежали окурки, грязные салфетки, очистки от фруктов и овощей и использованные бутылки и упаковки, пишет «Мойка78».

Со слов женщины, курьер был удивлен содержимым не меньше. Вместе они сфотографировали содержимое коробки. Петербурженка написала заявление, а доставщик связался с компанией. Однако в ответ она получила только стандартные фразы «ботов».

«Я написала много сообщений в их Viber и на сайте Wildberries в «обратную связь», но там отвечали боты, и поэтому были стандартные ответы», — рассказала женщина.

На проблему обратили внимание, когда женщине удалось дозвониться до интернет-магазина по прямому номеру. Сразу после этого петербурженке пришло сообщение с извинениями. Представители Wildberries заверили, что груз был доставлен по ошибке и пообещали привести заказ до 10 июля.

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