Тимати открыл новый ресторан во время пандемии

Тимати открыл новый ресторан во время пандемии
Тимати открыл ресторан в Москве. Фото: Instagram

Рэпер предлагает россиянам отведать жареной курицы. Пользователи сразу вспомнили про KFC.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем рэпер Тимати рассказал в своем Instagram-аккаунте. В Москве открылся Chicken Mafia – новый ресторан звезды, в котором можно отведать жареной курицы, прям как в KFC. Тимати уверяет, что такой вкусной курицы россияне еще точно нигде не ели. На открытии заведения присутствовали знаменитости, а также все члены семьи рэпера. Отмечается, что цены постараются оставить демократичными, чтобы ресторан мог посетить любой желающий. Тимати признался, что меню составлял его родной брат.

Открытие Chicken Mafia в других городах не ожидается, так как рэпер хочет, чтобы он работал только в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл.

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