На Фонтанке прорвало трубу с кипятком

Воду в ближайших домах не отключали, все работает в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишет «Мойка78», ссылаясь на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Коммунальная авария произошла этим вечером на набережной Фонтанки недалеко от дома номер 100 – там прорвало трубу с горячей водой.

На место прибыли сотрудники предприятия, которые делают все для скорейшего устранения неполадок. Они отмечают, что обеспечены все меры безопасности, чтобы никто не пострадал. Также будет проведена дополнительная диагностика трубопровода.

Пока что горячую воду в ближайших домах отключать не стали. Граждан просят вести себя осторожно.

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