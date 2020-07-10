В Петербурге у «Гидромета» на Малоохтинском тушили пожар в квартире

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели час тушили пожар в квартире жилого дома. Жителей Малоохтинского проспекта ждал ранний подъем.

Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в одном из домов рядом с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:20.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной квартире загорелась постель. Огонь успел охватить обстановку на площади в четыре квадратных метра.

Ликвидировать пожар смогли только через час.

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