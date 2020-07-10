В торговых центрах Петербурга вернулись к работе около 25% магазинов

В торговых центрах Петербурга вернулись к работе около 25% магазинов
Сейчас в торговых центрах работает 25-40% отделов. Фото: pixabay.com

На данный момент в торговых центрах Северной столицы вернулись к работе примерно 25% точек. При этом, по итогам первого полугодия 2020-го, новых магазинов открылось на 70% меньше, чем в прошлом году.

Согласно информации консалтинговой компании Colliers International, минимальный порог работающих торговых точек в ТЦ — 25%. В целом, процент магазинов в торговых центрах, возобновивших свою деятельность колеблется от 25% до 40%.

Арендаторы, тем не менее, продолжают покидать площади. Так, по итогам второго квартала года, доля освободившихся помещений повысилась с 0,5% до 3,9%. По мнению экспертов, это связано с тем, что торговые центры все еще не работают полноценно. После возвращения к привычному режиму показатели вакантности могут скорректироваться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за эпидемиологической ситуации в Петербурге могут на полгода перенести открытие трех торговых центров.

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