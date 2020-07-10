«Мегафон» и Yota устранили неполадки со связью у абонентов Северо-Запада

&#171;Мегафон&#187; и Yota устранили неполадки со связью у абонентов Северо-Запада
Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Фото: pixabay.com

Утром пятницы, 10 июля, в Северо-Западном регионе России абоненты операторов «Мегафон» и Yota массово жаловались на ухудшение связи.

Часть пользователей отмечала сбои в работе интернет-соединения, некоторые были недовольны проблемами с голосовой связью. Данные об этом предоставил сервис Downdetector. Отметим, что Yota является дочерней компанией «Мегафона», поэтому технические неполадки этих операторов могут быть связаны.

К счастью, на данный момент специалисты компаний заявили gazeta.spb.ru, что все проблемы были оперативно устранены, сервисы продолжают работу в штатном режиме. Причины и детали неполадок, тем не менее, остались неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мобильный оператор Tele2 запускает специальный тариф для любителей игр. Это совместный проект Tele2, «Ростелекома» и Wargaming.

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