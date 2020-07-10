В Китае на упаковках с креветками из Эквадора нашли коронавирус

При этом сами морепродукты оказались не опасными.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Таможня Китая в начале месяца проверяла на наличие коронавируса упаковки замороженных белых южноамериканских креветок из Эквадора. Выяснилось, что на поверхностях была инфекция, а вот внутрь она проникнуть не смогла. Эксперты отметили, что инцидент говорит об угрозе распространения коронавируса, в связи с чем было решено прекратить сотрудничество с предприятиями-поставщиками креветок. Их лицензии временно отозвали.

Напоминаем, что именно в Китае произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Затем она распространилась по миру, на данный момент зарегистрировано около 12 миллионов случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за Covid-19.