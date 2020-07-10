В Минздраве выступили против рекламы вредной еды

Ролики, в которых рассказывают о неполезной еде, нужно показывать как можно меньше.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что законодательство должно ограничить количество рекламы вредной еды. Также необходимо создать «единую здоровьесберегающую среду». Специалист отметила, что в разных регионах ситуация со здоровым образом жизни обстоит по-разному. Где-то индекс составляет 12%, а где-то все 40%. Это значит, что нужно распространить успешный опыт субъектов России по укреплению общественного здоровья.

Также Драпкина призвала россиян не откладывать походы к врачу.

«Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи»,

— добавила специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал неактуальные правила ЗОЖ.