В Минздраве выступили против рекламы вредной еды

В Минздраве выступили против рекламы вредной еды
Эксперт считает, что количество рекламы нужно уменьшить. Фото: Pixabay

Ролики, в которых рассказывают о неполезной еде, нужно показывать как можно меньше.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что законодательство должно ограничить количество рекламы вредной еды. Также необходимо создать «единую здоровьесберегающую среду». Специалист отметила, что в разных регионах ситуация со здоровым образом жизни обстоит по-разному. Где-то индекс составляет 12%, а где-то все 40%. Это значит, что нужно распространить успешный опыт субъектов России по укреплению общественного здоровья.

Также Драпкина призвала россиян не откладывать походы к врачу.

«Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи»,

— добавила специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал неактуальные правила ЗОЖ.

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