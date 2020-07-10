Петербурженка, пырнувшая супруга ножом, избежала тюрьмы

Женщина получила условный срок.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщина, которую подозревали в нанесении тяжкого вреда здоровью супругу, признали виновной. Анна лишена свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Преступница признала свою вину и заявила, что раскаивается.

Напоминаем, что все случилось 15 марта. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов по оппоненту. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что в момент инцидента злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали двоих мужчин, которые нетрезвыми открыли стрельбу из травмата на Ленинском.