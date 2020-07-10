В Петербурге задержали двоих мужчин, которые нетрезвыми открыли стрельбу из травмата на Ленинском

В Московском районе Северной столицы вечером 9 июля были задержаны двое граждан, которые стреляли из травматического пистолета.

В правоохранительные органы обратились местные жители, которых встревожила стрельба во дворе дома №147 по Ленинскому проспекту. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали двоих нетрезвых мужчин в возрасте 40 и 49 лет.

У одного из них при себе имелся травматический пистолет. По неизвестной причине в определенный момент он стал стрелять из него в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Обоих нарушителей доставили в отдел полиции, в их отношении составлены протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пьяный водитель в Калининском районе вынудил сотрудников ДПС гоняться за ним со стрельбой.