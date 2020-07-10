Судимый петербуржец пытался ограбить прохожую

Мужчина хотел заполучить сумочку, но в итоге был задержан.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает пресс-служба УВО войск вневедомственной охраны. Все случилось поздней ночью в эту пятницу – мужчина напал на прохожую на углу улиц Краснопутиловской и Маршала Говорова. Он схватил сумочку, а также личные вещи незнакомки и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов за помощью – уже совсем скоро злоумышленника обнаружили во дворе неподалеку. Мужчина оказался ранее судимым. Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого и передали его полицейским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мужчин напали на женщину в Кировском районе. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что несколько мужчин открыто похитили у неё из кошелька 2 тыс. рублей. Приметы подозреваемых были переданы всем дежурным нарядам.