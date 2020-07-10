Пьяный водитель катался по Петербургу с подозрительными вещами в багажнике

Пьяный водитель катался по Петербургу с подозрительными вещами в багажнике
Мужчину передали сотрудникам полиции. Фото: Baltphoto/Андрей Иванов

Полицейские обнаружили радиостанцию и 30 автомобильных регистрационных номерных знаков.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает пресс-служба УВО войск вневедомственной охраны по Петербургу. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странное поведение одного из водителей еще в четверг в Красногвардейском районе. Мужчина совершал странные маневры и, когда его удалось задержать, выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре автомобиля в багажнике нашли подозрительные вещи – радиостанцию и 30 автомобильных регистрационных номерных знаков, происхождение которых только предстоит узнать.

Водителя уже доставили в отдел полиции для прояснения обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе массовая авария с участием автомобиля полиции. По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травмы.

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