Границы Финляндии запретили пересекать до 11 августа

Ограничения продлили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во многих странах.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Страна приняла решение продлить ограничения пересечения границ до 11 августа – это в том числе касается россиян.

Напоминаем, что до этого ограничения вводили до 14 июля 2020 года, но власти считают пока рано разрешать туристам посещать Финляндию. Есть и исключения – в государство можно попасть гражданам Финляндской Республики, а также иностранцам, имеющим разрешением на пребывание в стране.

Тем временем Генконсульство Финляндии объявило о возобновлении приема заявлений на визу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не готовы выкупать соседние места в автобусах в Финляндию из-за COVID-19.