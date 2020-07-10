Границы Финляндии запретили пересекать до 11 августа

Границы Финляндии запретили пересекать до 11 августа
Финляндия оносится осторожно к открытию границ. Фото: Pixabay

Ограничения продлили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во многих странах.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Страна приняла решение продлить ограничения пересечения границ до 11 августа – это в том числе касается россиян.

Напоминаем, что до этого ограничения вводили до 14 июля 2020 года, но власти считают пока рано разрешать туристам посещать Финляндию. Есть и исключения – в государство можно попасть гражданам Финляндской Республики, а также иностранцам, имеющим разрешением на пребывание в стране.

Тем временем Генконсульство Финляндии объявило о возобновлении приема заявлений на визу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не готовы выкупать соседние места в автобусах в Финляндию из-за COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
границы финляндия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге будут действовать строгие ограничения
Ученые заявили, что человек все слышит перед смертью
Жители Рубинштейна остались не довольны встречей с рестораторами и главой района
В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией
Пользователи iPhone рассказали о масштабных сбоях в работе приложений
В Петербурге разбираются в хищении 30 млн рублей, которое произошло 8 лет назад
Житель Петербурга разбил машину друга и решил починить его с помощью ...