Петербуржцы не готовы выкупать соседние места в автобусах в Финляндию из-за COVID-19

Петербуржцы не готовы выкупать соседние места в автобусах в Финляндию из-за COVID-19
Петербуржцы не готовы переплачивать за социальную дистанцию в автобусах. Фото: unsplash.com

Только 4% петербуржцев планируют выкупать соседние места в автобусах во время поездок в Финляндию и Прибалтику после открытия границ. Делать это они намерены для того, чтобы защититься от коронавируса.

Опрос среди горожан провела компания Lux Express. Исследование показало, что почти треть респондентов не будет смущать наличие соседа.

28% опрошенных признались, что не собираются ехать в одиночку, поэтому перед ними такая проблема не стоит: соседнее сидение займет кто-то близкий.

На то, что в салоне найдутся свободные места и будет возможность пересесть, надеются 26% респондентов.

Еще 8% заявили, что не будут путешествовать сразу после открытия границ, а, если поедут куда-то, то на личном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

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