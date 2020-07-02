В России до августа продлили запрет на международные полеты

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа. Соответствующая информация разослана аэропортам и авиакомпаниям.

Ограничение на въезд в Россию для иностранных граждан действует до конца июля, пишет РБК со ссылкой на источники. Подлинность разосланной телеграммы подтвердили в правительстве РФ.

В начале июня Росавиация обратилась в Роспотребнадзор с предложением частично снять ограничения на международное авиасообщение 15 июля. Положительный ответ ведомство пока не дало.

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что перелеты заграницу возобновятся, когда ведомство убедится в безопасности перевозок внутри страны. На данный момент отменять ограничения рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель Росавиации Александр Нерадько представил план постепенного восстановления международного авиасообщения. Начать он предлагает с возобновления рейсов в страны СНГ.