Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге будут действовать строгие ограничения

Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге будут действовать строгие ограничения
В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В преддверии Дня ВМФ, который отмечается 26 июля, репетиционные мероприятия повлияют на движение транспорта в Петербурге.

Так, в ночь на 14 и 17 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский (бывший Лейтенанта Шмидта) мосты будут разводиться без промежуточной сводки. Таким образом, разведут мосты по расписанию, а сведут окончательно лишь в 6:00. Кроме того, 19 и 23 июля эти же мосты будут разведены днем, с 11:00 до 12:15.

Ограничения также коснутся владельцев маломерных судов и гидроциклов. 14 и 17 июля с 01:30 до 05:30 остановят движение судов на главном фарватере морского порта от Малого Кронштадтского рейда до Благовещенского моста в Большой Неве и внутренней акватории, а с 10:00 до 18:00 на участке от Санкт-Петербургского приёмного светящегося буя осевого №1 до вышеупомянутой переправы (то есть на более коротком участке фарватера).

Впоследствии также будет запрещено водное движение на главном фарватере морского порта от Малого Кронштадтского рейда до Благовещенского моста в Б.Неве и во внутренней акватории 15, 18, 20, 24 июля (резервный день 25) и по окончании праздника, 28 июля, с 8:30 до 12:30. Также 19: 23 июля (резервный день — 24) и 26 июля с 07.00 до 18.00 запретят навигацию на участке от Санкт-Петербургского приёмного светящего буя до Благовещенского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 2 августа в Петербурге запланирован первый массовый забег.

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