В Петербурге на 2 августа запланирован первый массовый забег после снятия ограничений

В Петербурге на 2 августа запланирован первый массовый забег после снятия ограничений
Забег SPIEF RACE в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге 2 августа состоится ежегодный массовый «ЗаБег». Марафон будет включать себя 5 дистанций на расстоянии от 1,5 до 21 километра.

О готовящемся спортивном мероприятии во вторник, 7 июля, рассказал глава городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь телеканалу «Санкт-Петербург». Председатель комитета отмечает, что, хотя ведомство активно готовится к проведению марафона, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

На данный момент точную информацию о том, состоятся ли соревнования, предоставить невозможно. Однако Шантырь выразил надежду, что забег 2 августа символизирует начало всех «массовых и больших соревнований в нашем любимом городе».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы Санкт-Петербурга готовятся возобновить свою деятельность.

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