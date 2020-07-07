Петербургские спортшколы и ФОКи готовятся к открытию

В чаше бассейна скорее всего будет пятиметровая дистанция. Фото: pixabay

В чаше бассейна скорее всего будет пятиметровая дистанция. Фото: pixabay

В Петербурге планируют возобновить работу физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные школы, которые находятся в городском подчинении. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

По его словам, открытие будет осуществляться в режиме тех норм и правил, которые установил Роспотребнадзор. Чиновник добавил, что речь идет о четырех квадратных метрах на занимающегося, а в чаше бассейна скорее всего будет пятиметровая дистанция.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Шантырь также выразил надежду, что открытие произойдет в скором времени. Он также отметил, что период самоизоляции позволил привести городские спортобъекты в порядок, например, сделать капремонты и сменить ледовые покрытия на катках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург будет развивать стационары, способные быстро перестроиться под работу с COVID-19.