Ученые заявили, что человек все слышит перед смертью

Ученые заявили, что человек все слышит перед смертью
Родственникам рекомендуют говорить с умирающим. Фото: Pixabay

Непонятно, распознает ли мозг окружающие его звуки.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Ученые провели исследование в результате которого выяснили, слышит ли что-либо умирающий человек. Для подтверждения теории были привлечены добровольцы. Сначала эксперты измерили электрическую активность у группы здоровых людей, а также провели замеры у умирающих пациентов. После сравнения стало ясно, что перед смертью люди продолжали слышать окружающие звуки, вот только непонятно, различает ли их мозг и понимает ли хоть что-то человек.

Ученые считают, что родственники, находящиеся рядом с уходящим из жизни человеком, должны продолжать говорить с ним. Это способно облегчить его страдания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли неожиданную причину возникновения депрессии. Она может быть вызвана вирусом.

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смерть ученые


 

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