Ученые нашли неожиданную причину возникновения депрессии

Ученые нашли неожиданную причину возникновения депрессии
Депрессия связан со стрессом и усталостью. Фото: pixabay

Она может быть вызвана вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Профессор Кадзухиро Кондо рассказал, что были проведены исследования, в рамках которых удалось выяснить, какой неожиданной причиной может быть вызвана депрессия. Оказывается, на ее возникновение влияет вирус герпеса, коих есть всего восемь.

Эксперты изучали шестой вид вируса герпеса человека, который живет в организме на протяжении всей жизни. Носителями являются 100% людей. Его количество обычно увеличивается из-за стресса или усталости. В какой-то момент вирус может заразить обонятельные луковицы, после чего он переходит в латентное состояние. Обонятельная луковица связана с эмоциями, отметил ученый.

«Из-за того, что он (то есть протеин SITH-1) убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии»,

— подчеркнул Кондо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцин от COVID-19.

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