Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцин от COVID-19

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцин от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Испытания вакцин от коронавируса на добровольцах идут в штатном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме. Мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мурашко, финальные результаты будут озвучены, когда подведут статистические и лабораторные итоги.

Испытания вакцин проходят на двух площадках. Одна из форм — жидкая, другая — лиофилизированная.

Минздрав рассчитывает, что до промышленного производства в России дойдет не менее трех-четырех вакцин. Всего отмечено 17 перспективных образцов.

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