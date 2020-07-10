Ксения Собчак рассказала сыну, как улететь из России при закрытых границах

Собчак рассказала, что ее знакомые все равно улетают за границу. Фото: Baltphoto

Собчак рассказала, что ее знакомые все равно улетают за границу. Фото: Baltphoto

Ребенок хочет знать, почему они никуда не поехали летом.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте. Она поговорила с сыном Платоном о том, как можно покинуть Россию, несмотря на закрытые границы. Мальчик спросил, почему они не поехали на море летом. Собчак отметила, что не знает и переадресовала вопрос подписчикам. Телеведущая отметила, что ее знакомые нашли способы покинуть страну – «кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам».

Напоминаем, что с начала пандемии границы России закрыты. Непонятно, когда возобновят международное авиасообщение. Считается, что это произойдет не раньше сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор внес предложение о возобновлении авиасообщения с 13 странами.