Ксения Собчак рассказала сыну, как улететь из России при закрытых границах

Ксения Собчак рассказала сыну, как улететь из России при закрытых границах
Собчак рассказала, что ее знакомые все равно улетают за границу. Фото: Baltphoto

Ребенок хочет знать, почему они никуда не поехали летом.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте. Она поговорила с сыном Платоном о том, как можно покинуть Россию, несмотря на закрытые границы. Мальчик спросил, почему они не поехали на море летом. Собчак отметила, что не знает и переадресовала вопрос подписчикам. Телеведущая отметила, что ее знакомые нашли способы покинуть страну – «кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам».

Напоминаем, что с начала пандемии границы России закрыты. Непонятно, когда возобновят международное авиасообщение. Считается, что это произойдет не раньше сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор внес предложение о возобновлении авиасообщения с 13 странами.

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