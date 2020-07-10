Харламов хорошо повеселился до утра в компании актриса

Юморист отметил окончание съемок очередного проекта в окружении коллег.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишет СтарХит. Юморист Гарик Харламов закатил шумную вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате – он отмечал окончание съемок очередного проекта. Уточняется, что звезда хорошо общается с владельцем заведения и часто посещает его с друзьями. Работник заведения рассказал, что Харламов пошутил, что собирается отмечать также свой развод.

Во время мероприятия компания много пела и пила – все разошлись домой только в четыре утра. Харламов ушел из клуба в одиночестве, хотя с ним отдыхали несколько свободных актрис.

Напоминаем, что недавно стало известно о разводе Харламова с Асмус – на расставании настояла актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маркони объяснил свои слова о «фейковом» разводе Асмус и Харламова.