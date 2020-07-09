Маркони объяснил свои слова о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Он заверил, что фразу вырвали из контекста и поэтому никто не понял шутку.

Об этом стало известно 9 июля. Обо всем ведущий Владимир Маркони рассказал в интервью для PEOPLETALK TV. Он объяснил, что значили его слова об участии Гарика Харламова и Кристины Асмус в YouTube-шоу Comment Out. Ведущий уверяет, что журналисты, которые задали вопрос о разводе артистов, вырвали его слова из контекста, поэтому ирония «не считалась». Маркони считают, что многие неожиданные поступки звезд сейчас связывают с заданиями программы.

Ведущий также отметил, что всего лишь пошутил и непонятно, почему из-за этого последовала такая неоднозначная реакция.

«Как по мне, здесь просто журналистский подлог, когда из контекста вырывают часть, компонуют так, что мои слова являются чистой как бы правдой»,

— считает Маркони.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов резко похудел на фоне развода с Асмус.