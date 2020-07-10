Увеличение количества заболевших в Петербурге обусловлено улучшением диагностики

В последние дни в Петербурге фиксируется ежедневный среднесуточный прирост заболевших коронавирусом, что позволяет начать сомневаться в том, что эпидемиологическая ситуация в городе налаживается. Прокомментировал статистику по инфицированным председатель рабочей группы по противодействию распространения коронавируса Евгений Шляхто.

Шляхто подтвердил, что количество случаев растет, но при этом уверил, что все дело в том, что болезнь стала лучше выявляться. Ведь общая ситуация действительно начала улучшаться. В больницах освободилось уже 50% коек от всего имеющего фонда. В реанимациях больные с тяжелым течением болезни занимают лишь 20% коек. Количество госпитализаций с коронавирусом и внебольничной пневмонией также значительно снизилось.

Также, Шляхто рассказал про высокую смертность в Северной столице. По его словам, рассчитывать данный уровень необходимо на 100 тысяч населения, а не на количество выявленных больных. Если исходить из расчета на 100 тысяч, то смертность в Петербурге ниже, чем в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 300 человек, в России — еще 6 635.