В Павловске двое отобрали ключи от Lada Vesta и поехали кататься

Автомобиль удалось вернуть хозяину спустя несколько часов.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все случилось в Павловске в пятницу утром. Двое мужчин подошли к руководителю отдела коммерческой фирмы, ударили его по лицу и отобрали ключи от Lada Vesta. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а потерпевший отправился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже спустя несколько часов задержали подозреваемых – они находились в поселке Пудомяги Гатчинского района. Обвиняемые – два безработных местных жителя.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Машину тем временем вернули хозяину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на севере Петербурга обнаружили разборку с угнанными машинами. Полиция провела обыск на авторазборке и нашла восемь угнанных машин. Это грузовик «DAF», легковые автомобили «Лада Калина» и «Волга» и несколько «ВАЗов».