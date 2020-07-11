В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали 19 тыс. человек

Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Горожане, имеющие симптомы, могут узнать, не больны ли они.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает городской оперативный штаб. За сутки в Санкт-Петербурге тест на коронавирус сдали 18,7 тысяч человек. Пока что их результаты не разглашаются.

Тем временем под наблюдением врачей остаются более 1,7 тысяч человек, большая часть из которых соблюдают режим самоизоляции, еще 201 отправились в обсерватор, остальные – контактные. Петербуржцы продолжают звонить в единую региональную информационную службу, связанным с коронавирусом – туда поступило 457 звонков.

Напоминаем, что на данный момент в городе зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 1,5 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский препарат коронавируса оказался очень эффективным. Производитель уверяет, что получает множество положительных отзывов.