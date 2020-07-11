Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Международный союз конькобежцев назвал Этери Тутберидзе лучшим тренером сезона. Российская специалистка победила в соответствующей номинации премии ISU Skating Awards.

Тутберидзе обошла канадского тренера Брайана Орсера и американца Рафаэля Арутюняна. Награждение проходило в режиме онлайн. Тутберидзе трансляцию пропустила, однако записала видеообращение для коллег и организаторов.

«Конечно, мы все очень счастливы, когда наши ученики показывают высшие результаты. Порой это ожидаемо, порой становится сюрпризом», — отметила она.

Этери Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы Алену Косторную и двукратную чемпионку России Анну Щербакову. Среди её бывших учеников множество олимпийских призеров и победителей международных соревнований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. К нему также перешла бывшая ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова.