На улице Шамшева полыхала трехкомнатная квартира

О пострадавших в результате возгорания данных нет. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

О пострадавших в результате возгорания данных нет. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петроградском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Возгорание случилось сегодня ночью, 12 июля, в доме №6 по улице Шамшева. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в час ночи. Огонь, распространившийся на пяти квадратных метрах, охватил обстановку квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие сотрудники справились с огнем за 15 минут.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пожарные тушили баню. Постройка горела на площади 12 «квадратах».