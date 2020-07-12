В Ленобласти восемь спасателей тушили баню

Во Всеволожском районе спасатели тушили баню. Постройка вспыхнула среди ночи.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 12 июля, в СНТ «Светлана-1» в массиве Дунай. На место ЧП оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, баня горела на площади 12 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось чуть более получаса. К 3:55 пламя полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночном пожаре на Парнасной улице погиб один человек. К борьбе с огнем привлекалось три единицы спецтехники, а также 13 человек личного состава. В кухне и коридоре выгорела обстановка.