В ночном пожаре на Парнасной улице погиб один человек

В ночном пожаре на Парнасной улице погиб один человек
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Северной столицы среди ночи вспыхнул пожар в жилом доме. В результате ЧП погиб человек.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 12 июля, в доме №1 по улице Парная. Огонь распространился в двухкомнатной квартире.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сотрудники пожарно-спасательной части ликвидировали пламя в 01:10. К борьбе с огнем привлекалось три единицы спецтехники, а также 13 человек личного состава. В кухне и коридоре выгорела обстановка.

Как сообщает 78.ru, в пожаре погиб один человек, второго удалось вытащить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за час потушили горящий дом под Приозерском. Горела постройка на площади 90 квадратных метров.

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