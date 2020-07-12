С 13 июля 65 спортивных школ вернутся к работе

В Петербурге с 13 июля на фоне снятия ограничений возобновят деятельность 65 спортшкол, подведомственных комитету по физической культуре и спорту и районным администрациям. Об этом сообщили в Смольном.

С 6 июля в городе открылись бассейны и фитнес-центры, кроме тех, которые находятся в ТРК и ТЦ. С 30 июня около 140 организаций и индивидуальных предпринимателей получили специальный QR-код, без которого невозможно возвращение к работе.

С 13 июля откроются физкультурно-спортивные организации. Смогут возобновить свою деятельность все спортивные объекты, включая ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 13 июля в городе откроются салоны красоты, парикмахерские, бани и тренировочные базы. Отмечается, что губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Сами предприниматели обязуются прислушиваться к рекомендациям и требованиям Роспотребнадзора.