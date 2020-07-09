В Петербурге откроют салоны красоты и тренировочные базы

Часть ограничений отменят уже с 13 июля.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. С 13 июля в городе откроются салоны красоты, парикмахерские, бани и тренировочные базы. Отмечается, что губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

Для того, чтобы воспользоваться услугами открывшихся организаций, нужно носить средства индивидуальной защиты и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить заражения коронавирусом. Сами предприниматели обязуются прислушиваться к рекомендациям и требованиям Роспотребнадзора.

Отмечается, что остальные ограничения продлили до 26 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.