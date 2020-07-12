Путин рассказал о своем отношении к критике

Путин рассказал о своем отношении к критике
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Он отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к критике.

При этом российский лидер добавил, что критика ради критики ему неинтересна. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин объяснил, что поправки к Конституции, одобренные гражданами по итогам голосования, заложат основы укрепления государственности и условия для дальнейшего развития страны на десятилетия вперед.

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