Путин рассказал о своем отношении к критике

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Он отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к критике.

При этом российский лидер добавил, что критика ради критики ему неинтересна. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин объяснил, что поправки к Конституции, одобренные гражданами по итогам голосования, заложат основы укрепления государственности и условия для дальнейшего развития страны на десятилетия вперед.