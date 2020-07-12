Названы продукты, которые поступенно разрушают мозг

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые при постоянном употреблении разрушают мозг.

В этом списке первое место занимают продукт, которые содержат трансжиры – маргарин, майонез и дешевые кондитерские изделия.

«Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой и по сути клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга», — пояснила она, сообщает «Комсомольская правда».

Врач также указала на опасность «быстрых» углеводов, которые содержатся в сахаре, мучных и кондитерских изделиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала продукты, без которых невозможно похудеть. По словам диетолога, при выборе овощей, следует остановиться на плодах, содержащих в себе большое количество жидкости. Кроме этого, в рационе худеющего должны быть различные приправы и мясо.