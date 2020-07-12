Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре

Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. Фото: Pixabay

Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. Фото: Pixabay

В МЧС предупредили о надвигающемся на Ленобласть сильном ветре.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля в первой половине ночи в регионе ожидается порывистый ветер. Порывы ветра будут достигать до 15-18 метров в секунду.

При такой погодной ситуации повышается вероятность возникновения ДТП и происшествий на акваториях Ленинградской области. Местных жителей просят быть соблюдать осторожность, а также не разводить костры и не использовать открытый огонь на улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров.