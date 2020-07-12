Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре

Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре
Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. Фото: Pixabay

В МЧС предупредили о надвигающемся на Ленобласть сильном ветре.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля в первой половине ночи в регионе ожидается порывистый ветер. Порывы ветра будут достигать до 15-18 метров в секунду.

При такой погодной ситуации повышается вероятность возникновения ДТП и происшествий на акваториях Ленинградской области. Местных жителей просят быть соблюдать осторожность, а также не разводить костры и не использовать открытый огонь на улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер ленобласть погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе мужчина подорвался на снаряде в лесу
Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде
На улице Есенина не смогли разъехаться две иномарки
Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек
Во второй половине июля в Петербурге ожидается жара
Появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с ...
LADA не успела проскочить перед Mercedes на пересечении Богатырского ...