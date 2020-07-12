Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
Значительно снизился показатель смертности от туберкулеза. Фото: pixabay.com

Стали известно регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом.

В России в прошлом году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом был зафиксирован на Чукотке, где на 100 тысяч населения впервые выявили 136,9 случаев, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Далее следует Республика Тыва, где за год зарегистрировали 119,3 случая. В список также попали Кемеровская область — 93,7, Приморский край — 93,4, Еврейская АО — 91,9 и Новосибирская область — 87,7.

При этом в столице России и Петербурге зафиксировано 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулёза на 100 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге женщина, страдающая заразной формой туберкулеза, уклонилась от лечения. Принудить её к госпитализации удалось только через суд. Женщина состояла на учете в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5». Однако проходить лечение и ложиться в больницу отказывалась.

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