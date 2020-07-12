В Лужском районе мужчина подорвался на снаряде в лесу

В Лужском районе мужчина подорвался на снаряде в лесу
Пострадавшего забрала скорая помощь. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 12 июля в Ленобласти произошел трагический случай. В Лужском районе мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области, сообщает «Пятый канал».

Трагический инцидент случился в лесу в Лужском районе.

По предварительной информации, в результате взрыва боеприпаса мужчина получил ранение кисти. На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда «Тосно» и опергруппа местной пожарной части, а также санавиация. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.

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