Петербургский гонщик Формулы-2 посвятил свою победу скончавшемуся отцу

Роберт Шварцман завоевал свою первую победу в гонках «Формулы-2». Спортсмен признался, что безумно счастлив. Достижение Шварцман посвятил своему умершему отцу. В своем аккаунте в Instagram он написал, что надеется, что отец смотрел на его гонку сверху и радовался.

Позднее, в аккаунте SMP RACING были приведены и другие слова гонщика. Шварцман сообщил, что не ожидал увидеть себя на верхней строчке, но очень рад этому. Также, он поблагодарил всех своих коллег и своего отца.

Сегодня, 12 июля, состоялась очередная гонка, но преодолеть ее до конца Шварцману уже не удалось. Гонщик не смог пройти первый поворот, вероятно, он слишком сильно нажал на газ, когда шины были еще холодными, поэтому машина заглохла. Но все равно, по итогам этапа первое место осталось за Шварцманом.

Напомним, отец гонщика Михаил Шварцман ушел из жизни в апреле из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этап Формулы-1 может переехать из Сочи под Петербург после 2025 года.