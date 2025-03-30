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На празднование Дня Победы в Петербурге выделили 230 млн рублей

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

В преддверии Дня Победы Санкт-Петербург направит 230 миллионов рублей на организацию торжественных мероприятий и праздничное оформление города.

Согласно данным на портале госзакупок. Празднование 9 Мая в Петербурге обойдется в 230 миллионов рублей. Новый бюджет почти в два раза больше, чем в 2024 году.

Часть средств будет направлена на праздничное оформление городского пространства. Фасады зданий украсят тематические панно, исторические флаги России и СССР, а также знамена Победы. В этот день особое внимание уделят созданию инсталляций с изображением знаменитого памятника «Родина-мать зовет», которые установят на площади Московские Ворота и Большой Морской улице.

Вечером 9 Мая город осветят световые проекции, которые можно будет увидеть в семи районах, включая Центральный и Василеостровский.

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